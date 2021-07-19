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​الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً من الرئيس الفلسطيني للتهنئة بعيد الأضحى

09:07 م الإثنين 19 يوليه 2021
​الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً من الرئيس الفلسطيني للتهنئة بعيد الأضحى

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعرب فيه عن أطيب تمنياته لمصر وشعبها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر بكل الخير والتقدم والازدهار.

من جانبه، أعرب الرئيس عن امتنانه للرئيس الفلسطيني على تهنئته بمناسبة العيد المبارك، داعيًا الله أن يُعيده على الشعب الفلسطيني بالتقدم والرخاء.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي عيد الأضحى محمود عباس فلسطين

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السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بعيد الأضحى

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