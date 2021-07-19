ندعو الله أن يوفق جهودكم لنشر الفكر المستنير.. البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك

كتب- مينا غالى:

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، في برقية تهنئة.

وجاء نص البرقية كالتالي:

"فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الجامع الأزهر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب..

يسعدني بالأصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة لإعلاء شأن وطننا العزيز بنشر الوعي والفكر المستنير وترسيخ ثقافة الحوار والعيش المشترك في جميع ربوع البلاد.. دمتم محفوظين بعناية الله ورعايته".