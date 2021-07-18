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مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

10:14 م الأحد 18 يوليه 2021
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

كتب- محمود مصطفى:

توجَّه الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي،والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا جميعًا بالخير واليُمن والسلام والبركات.

وفي بيان له اليوم، أكد المفتي أن الأعياد تمثل فرصة عظيمة لإظهار مشاعر الأخوة والمودة بين المصريين جميعًا؛ بما يبين مدى قوة النسيج الوطني المصري ووحدته وتماسك لُحمته، ويُظهر أن أهل مصر كلهم على قلب رجل واحد يتشاركون الأعياد ويساعدون الفقراء والمحتاجين.

وتوجه مفتي الجمهورية بالدعاء إلى الله -سبحانه وتعالى- أن يجعل أيام العيد أيامَ فرح وبركة على المصريين جميعًا، وأن يحفظ وطننا من كيد الخائنين، وأن يسود الرخاء والاستقرار ربوع مصرنا الحبيبة.

شوقي علام عيد الأضحى السيسي مفتي الجمهورية

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