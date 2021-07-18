"الأوقاف" تشكّل لجنة عليا للإشراف على صلاة عيد الأضحى

كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تشكيل لجنة عليا للإشراف على صلاة عيد الأضحى المبارك، تضم الدكتور هشام عبدالعزيز علي أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رئيسًا، والشيخ صبري ياسين رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، نائبًا للرئيس، والدكتور خالد صلاح الدين حسونة رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، عضوًا، والدكتور عبدالله حسن عبدالقوي مساعد الوزير للشئون الإدارية، عضوًا، والدكتور رمضان عفيفي عفيفي مدير عام الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة، عضوًا، والشيخ خالد أبو القاسم عطية معاون رئيس قطاع الشئون الدينية، عضوًا.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، اليوم الأحد، أن اللجنة مركزية للإشراف على صلاة العيد على مستوى الجمهورية، مع تشكيل لجان فرعية على مستوى جميع المديريات تضم كلًا من مدير المديرية ووكيلها ومدير الدعوة بالنسبة للمديريات (أ) ومدير المديرية ومدير الدعوة بالنسبة للمديريات (ب)، ولها أن تستعين بمن تحتاج إليه لإتمام أعمالها، وتمارس عملها من تاريخه حتى انتهاء صلاة العيد.

وأشارت إلى أن اللجنة تتابع عملية الإعداد لصلاة العيد من حيث نظافة المساجد وتعقيمها ومتابعة تنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بوقت التكبير والخطبة وموضوعها، وسائر التعليمات الخاصة بصلاة عيد الأضحى المبارك.