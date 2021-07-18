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محافظ الجيزة يهنئ السيسي والحكومة بعيد الأضحى

02:15 م الأحد 18 يوليه 2021
محافظ الجيزة يهنئ السيسي والحكومة بعيد الأضحى

اللواء أحمد راشد

كتب- يوسف عفيفي:

بعث اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الأحد، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء نص التهنئة كالتالي:

"يطيب لي ونحن نحتفل بعيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الغالية والأمة الإسلامية بالخير والبركات، أن أبعث بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية، بأصدق التهاني القلبية المقرونة بأسمى آيات التقدير والولاء والعرفان.. داعين المولى عز وجل أن يديم عليكم المزيد من التوفيق والتقدم ويكلل خطاكم وجهودكم البناءة لتواصلوا مسيرة عطائكم حتى يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر".

وبعث محافظ الجيزة ببرقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيسَي مجلس النواب والشيوخ، ووزير الدفاع، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووزير الداخلية، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف، ومفتي الجمهورية، والوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة؛ أعرب فيها عن التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى سبحانه وتعالى أن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمتَين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير لوطننا العزيز.

وتقدم محافظ الجيزة وكل القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة بخالص التهاني للمواطنين، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .​

اللواء أحمد راشد الجيزة الرئيس عبدالفتاح السيسي عيد الأضحى

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