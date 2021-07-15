القاهرة 5:32 دقيقة.. ننشر مواعيد صلاة عيد الأضحى في مدن ومحافظات الجمهورية

كتب– يوسف عفيفي:

كشف الدكتور ياسر عبدالهادي أستاذ علوم الفلك بمعهد أبحاث الشمس، والمتحدث الرسمي للمعهد القومي للبحوث الفلكية، موعد عيد الأضحى المبارك (2021 م - 1442هـ) وتوقيت الصلاة في القاهرة وباقي محافظات الجمهورية.

وأوضح عبدالهادي، لمصراوي، أن الاثنين الموافق 19 يوليو 2021 هو يوم وقفة عرفات 1442 هجرية، على أن يكون اليوم التالي الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 10 ذو الحجة لعام 1442 هجرية.

وبين عبدالهادي مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك 2021، في مدن ومحافظات مصر على النحو التالي :





القاهرة 5:32

الجيزة 5:32

الإسكندرية 5:35

بورسعيد 5:25

السويس 5:27

العريش 5:19

الطور 5:26

سانت كاترين 5:24

طابا 5:18

شرم الشيخ 5:24

دمنهور 5:33

طنطا 5:31

المنصورة 5:29

الزقازيق 5:30

بنها 5:31

شبين الكوم 5:32

كفر الشيخ 5:31

الفيوم 5:35

بنى سويف 5:34

المنيا 5:38

أسيوط 5:38

سوهاج 5:37

قنا 5:34

أسوان 5:37

أبو سمبل 5:45

مرسى مطروح 5:45

الغردقة 5:27

الخارجة 5:47

الإسماعيلية 5:26

دمياط 5:27

السلوم 5:53

نويبع 5:20

حلايب 5:25

شلاتين 5:28