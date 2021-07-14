رئيس "محلية النواب" عن صداقته بمحافظ أسيوط: الصداقة شيء والجلسة شيء آخر

كتب- نشأت علي:

بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعها برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمحافظة أسيوط.

وقال السيجني، خلال الاجتماع، إن طلبات الإحاطة أداة مرنة لإحاطة الممثل التنفيذي علمًا بالمشكلة، موضحًا أن الموضوع ليس استجوابًا وليس أداة اتهام، ونناقش المشكلات لإيجاد حلول.

ورحب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، وأشار إلى تلقيه اتصالات خلال الـ١٢ ساعة الماضية بشأن مخاوف من علاقة الصداقة بينه وبين محافظ أسيوط، وقال الصداقة شيء والجلسة شيء آخر.. أدعوكم لمتابعة تاريخي ومتابعة أداء اللجنة على مدار ست سنوات

وقال السجيني إن اللجنة حريصة على إدارة الجلسة بشكل منضبط جدًّا كما تظهر جلسات البرلمانات في أكبر دول العالم، ونحن جميعنا نمثل مصر؛ سلطة تنفيذ وسلطة تشريع.

وقال محافظ أسيوط: أعجز عن الكلام وأنا موجود في برلمان الشعب، وشرف لي وخالص التقدير للنواب والنائب أحمد السجيني ونواب أسيوط.

‏وأضاف سعد: "نحن هنا لنناقش بقلب مفتوح وشفافية ومصداقية ويعلم الله أن ليس لديّ غير بلدي وأهلي، وأنا منهم وهم مني، وليس لديَّ غير الصالح العام، ولا أريد حاجة من الدنيا كلها إلا صالح بلدي، لن أتكلم من مذكرات أو ورق ولكن من قلبي".