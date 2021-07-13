بزيادة مليار متر.. خبير يكشف منسوب التخزين خلف "سد النهضة"- صورة حديثة

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية، إن الأقمار الصناعية، أظهرت اليوم وصول منسوب بحيرة سد النهضة إلى 568 مترًا فوق سطح البحر بزيادة قدرها حوالى مليار مترٍ مكعبٍ واحدٍ على تخزين العام الماضي، وقدره 5 مليارات مترٍ مكعبٍ، ومن المتوقع الوصول إلى منسوب 573 مترًا خلال أسبوع (21 يوليو) بتخزين إجمالي خلال الـ3 أسابيع الأولى من يوليو حوالى 3 مليارات متر مكعب.

وأضاف على صفحته بفيسبوك: ستختفي الجزر الصغيرة داخل الدائرة الصفراء تدريجيًا حتى الوصول إلى منسوب 573 مترًا، وهو أعلى منسوب طبقًا للإنشاءات الهندسية حتى الآن.

وتابع: في جلسة مجلس الأمن الخميس الماضي، أعلن وزير المياه الإثيوبي أنهم سوف يستكملون حتى تخزين 13.5 مليار متر مكعب، وهذا يعني منسوب 595 مترًا، وهذا شبه مستحيل في الفترة المتبقية، حيث إن إثيوبيا استغرقت حوالي 3 أشهر؛ لتعلية 8 أمتار، حتى الآن، وذلك بسبب العمل في تكملة البوابات.

وأكمل: إثيوبيا تجري أمام قطار الفيضان الذي سوف يحصلهم نهاية الأسبوع المقبل، ويبدأ الفيضان من أعلى الممر الأوسط (overtopping) بارتفاعه الجديد 573 مترًا.​