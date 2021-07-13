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القوى العاملة: بدء التدريب على 5 مهن بالتعاون مع مؤسسة دار الرعايا للبنين بالإسكندرية

12:57 م الثلاثاء 13 يوليه 2021
القوى العاملة: بدء التدريب على 5 مهن بالتعاون مع مؤسسة دار الرعايا للبنين بالإسكندرية

جانب من الاجتماع

كتب- يوسف عفيفي:

أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، توجيهات لمديرية القوى العاملة بالإسكندرية بضرورة متابعة تنفيذ البروتوكول الموقع بين المديرية ومؤسسة دار الرعايا للبنين بالمحافظة.

وبحسب بيان اليوم، أجرى ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية، زيارة للمؤسسة وعقد اجتماع مع المسئولين لوضع الترتيبات اللازمة لبدء عملية التدريب الفعلي، واختيار الصبية وفقا لاحكام قانون العمل ليتم تدريبهم من قبل مدربين متخصصين على المهن المختلفة من خلال المدربين المعتمدين بمراكز التدريب التابعة للمديرية علي مهن صيانة المحمول، والسباكة، والتبريد والتكييف، وصيانة الماكينات، لتأهيلهم لسوق العمل لمواجهة ظروف الحياة.

وتم خلال الزيارة تفقد الورش التدريبية المتاحة بالمؤسسة والتجهيزات المزمع إتمامها ، وذلك بالتعاون مع مشروع معا من أجل مصر والكنيسة الإنجيلية.

هتتتتتتتتتتتتتت

محمد سعفان وزير القوى العاملة الإسكندرية دار الرعايا للبنين

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