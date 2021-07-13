Masrawy logo white

بعد ربع ساعة.. تداول امتحان الألماني لطلاب الثانوية العامة "أدبي"

10:30 ص الثلاثاء 13 يوليه 2021
بعد ربع ساعة.. تداول امتحان الألماني لطلاب الثانوية العامة "أدبي"

طلاب الثانوية العامة

كتب- أسامة علي:

تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك - تليجرام - واتس آب)، أجزاء من امتحان اللغة الألمانية لطلاب الثانوية العامة (أدبي).

تمكن بعض الطلاب من تصوير أجزاء من امتحان اللغة الألمانية، بعد مرور ربع ساعة فقط من زمن الإجابة.

وبدأ طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان اللغة الأجنبية الثانية في الـ10 صباحًا ويستمر حتى الـ1 ظهرًا، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام ورقيا "بابل شيت" بنظام الأسئلة التي تعتمد على الفهم، وجميع الأسئلة "اختيار من متعدد"، كما تعقد الامتحانات داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات داخل المدارس.

وتتيح الوزارة لطلاب الثانوية العامة إدخال الكتب المدرسية أيًا كانت مساحة ملاحظاتهم بخط يدهم "واقتصار المنع على أوراق أو ملازم يتم تدبيسها أو إضافتها"، على أنه سيتم السماح بالملاحظات حتى لو كانت مبالغا فيها.

وأكدت الوزارة أنه سيتم التصحيح إلكترونيا، ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة بعد 10 أيام من الامتحان الأخير للثانوية العامة، والذي ينتهي 2 أغسطس المقبل.

طلاب الثانوية العامة امتحان الألماني لطلاب الثانوية الثانوية العامة الثانوية العامة 2021

الخبر التالى:

الأزهر يعزي العراق في ضحايا حريق مركز عزل كورونا بمستشفى الحسين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
110

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

879

متعافون اليوم

283212

إجمالي الإصابات

16403

إجمالي الوفيات

219291

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بث مباشر: احجز شقتك الآن بمبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%.. اعرف إزاي تمتلك شقة (س&ج)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا