Masrawy logo white

بجهود التنسيقية.. تشكيل لجنة لمستشفى العبور المركزي لتدخل الخدمة العام المقبل

10:56 م الإثنين 12 يوليه 2021
بجهود التنسيقية.. تشكيل لجنة لمستشفى العبور المركزي لتدخل الخدمة العام المقبل

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

أوصت لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم، بتشكيل لجنة مشتركة بين جهاز تنمية المجتمعات العمرانية بالعبور، ووزارة الصحة لزيارة ومعاينة الإنشاءات الخاصة مستشفى العبور المركزي، ومطابقتها لكود المباني المعتمد، والتنسيق بين الجهتين لتدخل المستشفي حيز التنفيذ خلال عام على الأكثر.

جاء ذلك بعد عرض المقترح برغبة المقدم من النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخصوص إنشاء المستشفى لخدمة مواطني العبور ومحافظة القليوبية.

مجلس النواب لجنة المقترحات والشكاوى مستشفى العبور المركزي

الخبر التالى:

رئيس الأسقفية لبطريرك الكاثوليك: نقدر العمل التنموي لكنيستكم ودورها الثقافي

كورونا.. لحظة بلحظة

117

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

656

متعافون اليوم

283102

إجمالي الإصابات

16396

إجمالي الوفيات

218412

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا