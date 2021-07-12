بجهود التنسيقية.. تشكيل لجنة لمستشفى العبور المركزي لتدخل الخدمة العام المقبل

كتب- مصراوي:

أوصت لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم، بتشكيل لجنة مشتركة بين جهاز تنمية المجتمعات العمرانية بالعبور، ووزارة الصحة لزيارة ومعاينة الإنشاءات الخاصة مستشفى العبور المركزي، ومطابقتها لكود المباني المعتمد، والتنسيق بين الجهتين لتدخل المستشفي حيز التنفيذ خلال عام على الأكثر.

جاء ذلك بعد عرض المقترح برغبة المقدم من النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخصوص إنشاء المستشفى لخدمة مواطني العبور ومحافظة القليوبية.