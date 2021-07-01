للعام الـ 16.. تجديد الاعتماد الأوروبي EASA لمصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية

كتب - محمد عبيد:

اجتازت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA، وذلك على مقرها بمطار القاهرة الدولي، ومحطتي الصيانة اليومية بمطاري الأقصر والغردقة، والذي أثمر عن تجديد الاعتماد، وإضافة طرازات جديدة من الطائرات والمحركات للاعتماد الدولي، ويعد التفتيش هو الـ 29 على مدار 16 عاماً متتالية، نجحت خلالها الشركة في اجتياز كافة التفتيشات الأوروبية على مقرها بالقاهرة وعدد من محطاتها الداخلية والخارجية.

وقال الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الاعتمادات الدولية مطلب رئيسي للعمل في السوق العالمية، وأن مصر للطيران بمختلف شركاتها تسعى للتوافق مع متطلبات الجهات والهيئات الدولية، بما يضمن لها استمرار المنافسة عالميًا وتلبية احتياجات عملائها، موجهًا التهنئة للعاملين بالشركة لنجاحهم في اجتياز تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران ، والذين كانوا على قدر المسؤولية.

من جانبه أشار المهندس هاني صلاح الدين رئيس شركة الصيانة والأعمال الفنية إلى أن تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، يهدف في المقام الأول إلى التحقق من الكفاءة الفنية للأفراد، والتي تتطلب العمل طبقا للتشريعات الملزمة والالتزام بالتوصيات الصادرة عن الجهات المصنعة للطائرات أو السلطات الدولية المصدرة لتلك التشريعات، واتباعها بدقة وهو ما يمنح شركة مصر للطيران للصيانة القدرة على العمل طبقا للمتطلبات الفنية للاتحاد الأوروبي ، وأضاف أن التفتيش شمل الإدارة العامة لتوكيد الجودة والسلامة مجمع عمرة المحركات ، وعمرة الوحدات الميكانيكية وعمرة الأجهزة ، وهنجر 7000 وهنجر 8000 ، ومجمع المخازن الفنية والعدد والمعايرة ومعدات الدعم ، وخدمة الشركات الأجنبية بالإضافة إلى محطتي الأقصر والغردقة.

وأوضح صلاح الدين، أن التفتيش قد أثمر عن تجديد الاعتماد ، بالإضافة إلى توسيع نطاق الخدمات الفنية المعتمدة ، لتشمل اعتماد تقديم خدمات الصيانة اليومية لطائرات بوينج B787 بمحركات Trent 1000 ، واعتماد تقديم خدمات الصيانة الدورية واليومية لطراز A320Neo بمحركات CFM Leap-1A ومحركات PW1100G ، بالإضافة إلى اعتماد تعمير طرازات جديدة من المحركات.

حضر الاجتماع الختامي للتفتيش الطيار محمد جلال رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران، وقال إن التفتيشات الدورية من مختلف الجهات الدولية والمحلية على مختلف الشركات والقطاعات التابعة لمصر للطيران تأتي لتؤكد على كفاءة العناصر البشرية، وتحقيق شروط سلامة وجودة الأداء على أعلى مستوى ، كما تؤكد على التطوير المستمر في مستوى الأداء الفني والإمكانيات التقنية لمصر للطيران، مضيفاً أن اجتياز التفتيش للعام السادس عشر على التوالي ودون أية ملاحظات، يعد إنجازاً يحسب لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.