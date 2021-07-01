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طقس الجمعة.. حرارة شديدة يزيد من الإحساس بها ارتفاع الرطوبة

05:02 م الخميس 01 يوليه 2021
طقس الجمعة.. حرارة شديدة يزيد من الإحساس بها ارتفاع الرطوبة

تعبيرية

كتب- أحمد مسعد:

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وقال الخبراء، إن الطقس ليلا معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وباقي الأنحاء.

وأضاف خبراء الطقس، أن البلاد تشهد تشهد ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بدرجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة من 3:4 درجات.

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ارتفاع الحرارة درجات الحرارة الطقس الأرصاد الرطوبة

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