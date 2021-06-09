وفاة القس بولا رأفت كاهن كنيسة العذراء بالمطرية متأثرًا بإصابته بكورونا
كتب- مصراوي:
أعلنت كنيسة السيدة العذراء مريم بالمطرية، وفاة القس بولا رأفت، كاهن الكنيسة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.
وقالت الصفحة الرسمية للكنيسة على موقع "فيسبوك": "يعز علينا يا أحبائي أن نزف إلى السماء أبينا المحبوب ابن وكاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بالمطرية.. أبينا المحب والمحبوب القس بولا رأفت".
وأضافت الكنيسة في منشورها: "عشت محبًا للجميع ورحلت عنا فى هدوء الملائكة".
ولم تحدد الكنيسة بعد موعد وتفاصيل جنازة الكاهن الراحل، خاصة وأنه توفي بفيروس كورونا.
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