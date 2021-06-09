وفاة القس بولا رأفت كاهن كنيسة العذراء بالمطرية متأثرًا بإصابته بكورونا

كتب- مصراوي:

أعلنت كنيسة السيدة العذراء مريم بالمطرية، وفاة القس بولا رأفت، كاهن الكنيسة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت الصفحة الرسمية للكنيسة على موقع "فيسبوك": "يعز علينا يا أحبائي أن نزف إلى السماء أبينا المحبوب ابن وكاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بالمطرية.. أبينا المحب والمحبوب القس بولا رأفت".

وأضافت الكنيسة في منشورها: "عشت محبًا للجميع ورحلت عنا فى هدوء الملائكة".

ولم تحدد الكنيسة بعد موعد وتفاصيل جنازة الكاهن الراحل، خاصة وأنه توفي بفيروس كورونا.