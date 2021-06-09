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وفاة القس بولا رأفت كاهن كنيسة العذراء بالمطرية متأثرًا بإصابته بكورونا

09:54 ص الأربعاء 09 يونيو 2021
وفاة القس بولا رأفت كاهن كنيسة العذراء بالمطرية متأثرًا بإصابته بكورونا

القس بولا رأفت

كتب- مصراوي:

أعلنت كنيسة السيدة العذراء مريم بالمطرية، وفاة القس بولا رأفت، كاهن الكنيسة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت الصفحة الرسمية للكنيسة على موقع "فيسبوك": "يعز علينا يا أحبائي أن نزف إلى السماء أبينا المحبوب ابن وكاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بالمطرية.. أبينا المحب والمحبوب القس بولا رأفت".

وأضافت الكنيسة في منشورها: "عشت محبًا للجميع ورحلت عنا فى هدوء الملائكة".

ولم تحدد الكنيسة بعد موعد وتفاصيل جنازة الكاهن الراحل، خاصة وأنه توفي بفيروس كورونا.

القس بولا رأفت وفاة فيروس كورونا كنيسة السيدة العذراء مريم

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