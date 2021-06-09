اليوم.. مصر للطيران تسير 52 رحلة جوية دولية وداخلية

كتب - محمد عبيد:

تسير مصر للطيران، اليوم الأربعاء، 52 رحلة جويه دولية وداخلية لنقل 4148 راكبا لوجهات مختلفة.

وأوضح بيان للشركة أنه سيتم اليوم تسيير 37 رحلة دولية إلى كل من بغداد، أكرا، الدوحة، لندن، باريس، روما، دبي، إسطنبول، أمستردام، موسكو، أبوظبي، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، أديس أبابا، واشنطن، و10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، بالإضافة إلى 5 رحلات شحن جوي.