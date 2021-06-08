"رياضة النواب" لوزارة الشباب: الفلوس المحصلة من مراكز الشباب بتروح فين؟



كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، وزارة الشباب والرياضة، بمد اللجنة بخطة عملها، لدراستها ومراجعة الأولويات.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب احمد زيدان، بشأن عدم الاستغلال الأمثل للمساحة الشاسعة داخل مركز شباب الساحل محافظة القاهرة، وذلك بحضور الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة،ومصطفي عبدالحميد مدير الاتصال السياسي بالوزارة.

وقال الدكتور محمود حسين، إن مراكز الشباب تحتاج لتطوير كبير، الأمر الذي يتطلب من وزارة الشباب تقديم كافة الدعم اللازم لها، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب تحصل على ألف جنيه شهريًا، عن كل ملعب خماسي بمركز الشباب قامت بإنشاءه و٣ آلاف جنيه عن الملعب القانوني متسائلا: " الفلوس دي بتروح فين.. ولماذا لا يتم استخدامها في أعمال الصيانة".

وعقب أشرف البجرمي، مدير المنشآت الشبابية بوزارة الشباب، بأن الوزارة تقوم بأعمال الصيانة في مراكز الشباب من خلال شركة المدن، كما يتم استخدام الأموال التي يتم الحصول عليها من مراكز الشباب في إنشاء ملاعب جديدة.

من جانبه طالب النائب أحمد زيدان مقدم طلب الإحاطة، بضرورة الاستغلال الأمثل للمساحات الشاسعة بمركز شباب الساحل، وذلك من خلال إنشاء حمام سباحة، وإنشاء محلات.

فيما طالب النائب خالد بدوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزارة الشباب بضرورة وضع جدول زمني، للانتهاء من أعمال استغلال المساحات الشاسعة بمركز شباب الساحل، لافتًا إلى أن تحديد الجدول الزمني يجعل النواب قادرين على محاسبة الوزارة ومعرفة أوقات تنفيذ تلك الأعمال.

كما ناقشت اللجنة طلب النائب مجدي الأمير، بشأن تأخر العمل بملعب مركز شباب أبو الأخضر وكذلك إحلال وتجديد ملعب مركز شباب اولاد حانا - مركز المنزلة- محافظة الدقهلية

وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بضرورة مد وزارة الشباب اللجنة بخطة عملها، والترتيب لزيارة ميدانية لمحافظة الدقهلية، ومركز شباب الساحل.