قرار جمهوري بربط الحساب الختامي لهيئة ميناء دمياط للسنة المالية

(مصراوي):

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 34 لسنة 2021 بربط الحساب الختامي لموازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية (2019 - 2020)، بمبلغ 3 مليارات و 696 مليونا و742 ألفا و375 جنيها.

وجاء في المادة الثانية، "ترتبط التكاليف والمصروفات للسنة المالية (2019 - 2020) بمبلغ ملياران وثلاثمائة وأربعة مليونا وأربعمائة وواحد وسبعون ألفا وأربعمائة وخمسة وخمسون جنيها لا غير.