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قرار جمهوري بربط الحساب الختامي لهيئة ميناء دمياط للسنة المالية

09:50 م الإثنين 07 يونيو 2021
قرار جمهوري بربط الحساب الختامي لهيئة ميناء دمياط للسنة المالية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 34 لسنة 2021 بربط الحساب الختامي لموازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية (2019 - 2020)، بمبلغ 3 مليارات و 696 مليونا و742 ألفا و375 جنيها.

وجاء في المادة الثانية، "ترتبط التكاليف والمصروفات للسنة المالية (2019 - 2020) بمبلغ ملياران وثلاثمائة وأربعة مليونا وأربعمائة وواحد وسبعون ألفا وأربعمائة وخمسة وخمسون جنيها لا غير.

السيسي قرار جمهوري هيئة ميناء دمياط

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