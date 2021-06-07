قرار جمهوري بربط الحساب الختامي لهيئة ميناء دمياط للسنة المالية
(مصراوي):
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 34 لسنة 2021 بربط الحساب الختامي لموازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية (2019 - 2020)، بمبلغ 3 مليارات و 696 مليونا و742 ألفا و375 جنيها.
وجاء في المادة الثانية، "ترتبط التكاليف والمصروفات للسنة المالية (2019 - 2020) بمبلغ ملياران وثلاثمائة وأربعة مليونا وأربعمائة وواحد وسبعون ألفا وأربعمائة وخمسة وخمسون جنيها لا غير.
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