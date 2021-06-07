عبء على ميزانية الدولة.. برلماني ينتقد كثرة المستشارين في وزارة الإسكان

كتب- نشأت علي:

انتقد النائب محمد هاشم، عضو مجلس النواب، ما وصفه بكثرة المستشارين في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وهو ما يكلف ميزانية الدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والإدارة المحلية عن:

أ‌- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021.

ب‌- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من: بنك التنمية الإفريقي وصندوق التنمية الأفريقي "بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية" بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، الموقع بتاريخ 3/3/2021.

وقال النائب: أتمنى ألا يتحمل أهل الأقصر تبعات هذه المنحة والقرض أكثر من الفائدة التي سيحصلون عليها.

وتابع عضو مجلس النواب: نحن لسنا أمام حكومة جباية، وإنما حكومة تستهدف خدمة أهل مصر.

وشدد النائب على ضرورة أن تكون الفائدة أكثر من هذه الاتفاقيات وألا تضيف أي أعباء إضافية.