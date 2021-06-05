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برلماني يقرر سحب طلب إحاطة بشأن تسهيل إجراءات الامتحانات: السيسي انتصر لطلاب الثانوية

04:46 م السبت 05 يونيو 2021
برلماني يقرر سحب طلب إحاطة بشأن تسهيل إجراءات الامتحانات: السيسي انتصر لطلاب الثانوية

الرئيس السيسي ووزير التعليم

كتب- نشأت علي:

قال المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، إن القضايا التي ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه برئيس الوزراء، ووزيرَي التعليم والاتصالات، للاطلاع على آخر استعدادات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، لها أهمية كبيرة.

وثمن خضراوي، خلال بيان له اليوم السبت، التكليفات الواضحة من الرئيس السيسي بتيسير إجراءات امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد على الطلبة؛ لضمان أدائهم الامتحانات بكل سلاسة ويسر، من خلال إتاحة النظام الورقي بجانب الإلكتروني كبديلَين متاحَين معًا لأداء الامتحانات.

ونوه النائب بأن الرئيس السيسي انتصر لطلاب الثانوية العامة وأُسرهم وأزال القلق والرعب من قلبوهم، مؤكدًا أن هذه التكليفات لقيت ارتياحًا كبيرًا واسع النطاق من طالبات وطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم؛ خصوصًا بعد تخوفهم من حدوث مشكلات وأزمات عند إجراء الامتحانات بالنظام الإلكتروني فقط.

وتابع خضراوي بأن مثل هذا التدخل من الرئيس السيسي ليس بغريب عن سياساته الحكيمة؛ فقد عودنا دائمًا على التدخل والاستجابة لأي مطالب من المصريين، خصوصًا أن إجراء امتحانات الثانوية العامة بالنظام الورقي كان مطلبًا من جميع الطالبات والطلاب وأسرهم؛ مؤكدًا أنه كان قد توجه بطلب إحاطة للحكومة لإجراء امتحانات الثانوية العامة بالنظام الورقي؛ ولكن الرئيس السيسي حقق هذا المطلب وسوف أسحب طلب الإحاطة الذي تقدمت به.

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