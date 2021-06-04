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خلال ساعات.. قطع المياه عن 15 منطقة بالجيزة

04:26 م الجمعة 04 يونيو 2021
خلال ساعات.. قطع المياه عن 15 منطقة بالجيزة

أرشيفية

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق (منطقة المسابك- عزبة المفتي- مدينة السادات- أرض الحداد- شارع الاعتماد- من فيلا مرجان حتى نقطة بشتيل- العروبة ومتفرعاتها- امتداد المعهد الديني- امتداد سيدي عبدالعزيز- بين العروبة والدائري "نزلة القومية"- منطقة مسجد الخولي- منطقة داير الناحية- منطقة متولي الشعراوي- شارع القومية العربية) لمدة 12 ساعة، وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة، مساء اليوم الجمعة، حتى الثامنة من صباح يوم غد السبت.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى طلب الهيئة القومية للأنفاق نظرًا لأعمال تحويل خط الصرف الصحي قطر 1200 مم المتعارض مع تنفيذ محطة مترو الأنفاق "القومية" ضمن المرحلة الثالثة لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، تدبر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

مياه الجيزة قطع المياه مياه الشرب

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