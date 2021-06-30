السيسي: وجدنا طريقنا في التنمية.. وعزيمتنا لا تلين

كتب- مصراوي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة إلى الشعب المصري، بمناسبة مرور 8 سنوات على ذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال السيسي إن ثورة 30 يونيو عكست إرادة الشعب المصري الصلبة التي لا تلين وعزيمته الراسخة لتحقيق تطلعاته في حياة أفضل.

وتابع: "أقول بكل ثقة إن ثورة 30 يونيو مثلت نموذجا فريدا في تاريخ الثورات الشعبية، أهمها قدرة الشعب على تجاوز التحديات بوحدته واصطفافه الوطني، ولا يخفى أن الدولة واجهت التحديات بكل قوتها الشاملة، سواء الإرهاب الذي نجحنا في كسر شوكته، أو محاولة نشر الفوضى، لكن كان علينا مواجهة التحدي الأكبر في بناء الوعي بحقيقة الوضع في مصر، للارتقاء في كل مناحي الحياة، وقد أسهم الشعب في دعم جهود الدولة في دعم المسار، من خلال تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة في جميع المجالات، وتعزيز قيم العلم".

وأكمل: "مصر وجدت طريقها في التنمية، مدعومة بإرادة شعبها.. وعزيمتنا لا تلين".​