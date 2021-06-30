السيسي: رصد ٢٠٠ مليار جنيه لكل مرحلة في مشروع حياة كريمة

كتب- مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الحكومة تنوي دخول القرى لتطويرها من جميع النواحي، وليس لتنمية قطاع بعينه.

وأضاف على هامش تفقد معدات مشروع حياة كريمة: تم رصد ٢٠٠ مليار جنيه في كل مرحلة.

وتابع السيسي: المشروع ضخم جدا وهيكون له وثيقة، وبتواضع شديد هنتحرك ونعمل كده، ويتبقى أهلنا في الريف، لو متعاونتوش معانا هنعاني، عايزين نخلص بسرعة، هيكون فيه حفر وتنظيم للمنشآت والمباني، اللي بقوله ده تحدي، ده نمو أفقي.