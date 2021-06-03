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أسامة الأزهري ينعى والدة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ

07:37 م الخميس 03 يونيو 2021
أسامة الأزهري ينعى والدة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ

الدكتور أسامة الأزهري

كتب- محمود مصطفى:

نعى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، والدة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ والتي وافتها المنية اليوم الخميس.

وقال الأزهري في بيان له:"أتقدم بخالص العزاء إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته ويسكنها الفردوس الأعلى".

وتوفيت اليوم، والدة رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وتقام مراسم الجنازة غدًا الجمعة في مسجد المشير طنطاوي، والدفن في مقابر الأسرة بمركز بني مزار بمحافظة المنيا.

أسامة الأزهري لمستشار عبدالوهاب عبدالرازق جلس الشيوخ

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