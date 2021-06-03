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السيسي يعقد اجتماعا هاما بشأن امتحانات الثانوية العامة

03:31 م الخميس 03 يونيو 2021
السيسي يعقد اجتماعا هاما بشأن امتحانات الثانوية العامة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع بكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهنس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف راضي، أن الاجتماع يهدف إلى متابعة استعدادت امتحانات الثانوية العامة قبل انطلاقها.​

الرئيس عبدالفتاح السيسي امتحانات الثانوية العامة بسام راضي مصطفى مدبولي طارق شوقي

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