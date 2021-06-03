السيسي يعقد اجتماعا هاما بشأن امتحانات الثانوية العامة

كتب- محمد نصار:

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع بكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهنس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف راضي، أن الاجتماع يهدف إلى متابعة استعدادت امتحانات الثانوية العامة قبل انطلاقها.​