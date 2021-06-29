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نقيب الأشراف مهنئا الرئيس والشعب بذكرى ثورة يونيو: استردت الوطن من يد الإرهاب

11:25 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
نقيب الأشراف مهنئا الرئيس والشعب بذكرى ثورة يونيو: استردت الوطن من يد الإرهاب

السيد محمود الشريف

كتب - محمود مصطفى:
تقدم السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة مرور ثمانية أعوام على نجاح ثورة 30 يونيو.

وقال نقيب الأشراف، إن الشعب المصري ضرب أروع الأمثلة في التحضر والرُقي خلال تلك ثورة 30 يونيو، التي استطاعت أن تعيد لهذا الوطن كرامته واستردته من يد الإرهاب، وأن تكتب له النجاة من مصير غامض كان ينتظره.

وأضاف في بيان له، أن الدولة المصرية قيادة وشعباً لا تعرف الانكسار أو الانهزام أو الوقوف مكتوفة الأيدي أمام أعدائها، وقادرة على التمييز بين من يبذلون التضحيات حبًا وعرفانًا وإخلاصًا، ومن لا عهد لهم ولا أمانًا، وتبقى خيانتهم مفضوحة مكشوفة، إذ أن عمالتهم وحقارتهم لا تخطئها الأبصار.

وأشار، إلى أن الذكرى الثامنة لثورة يونيو تأتي بالتزامن مع انطلاق الجمهورية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتعبير عن دخول البلاد مرحلة جديدة من تاريخها، نجحت خلالها فى تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة، وحققت إنجازات تاريخية غير مسبوقة.

ودعا الشريف، المولى عز وجل أن يوفق مصر وقائدها وجيشها ورجال أمنها، ويحفظ البلاد من كل مكروه وسوء، ويرد كيد أعداء الوطن في نحورهم، ويجعل بزوال الغُمة.

محمود الشريف نقيب الأشراف ذكرى 30 يونيو

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