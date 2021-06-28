"الري": لا توجد سدود ضخمة تُبنى بجنوب السودان.. وننفذ 6 مشروعات تخدم المواطنين

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور ممدوح عنتر، رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري، إنه لا توجد سدود ضخمة تُبنى بدولة جنوب السودان، مشيرًا إلى أن الحديث عن بناء سد بسعة سد النهضة يُسأل عنه من أدلى به.

وأضاف عنتر، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، أن السد الوحيد الذي نعمل عليه هو سد "واو"؛ نسبة إلى المدينة، مشيراً إلى أن السد ذو سعة محدودة ولا يؤثر على حصصنا من المياه القادمة من النيل الأبيض.

وأشار رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري إلى أن التعاون بين البلدين يمتد إلى سنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني دولة جنوب السودان، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وكان الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، في زيارة رسمية لدولة جنوب السودان، استغرقت 5 أيام، التقى فيها الرئيس سيلفا كير، وعددًا من كبار المسؤولين.

وأكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، أن الوزارة قامت بتنفيذ عدد (6) آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا بدولة جنوب السودان، كما تم تركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية بمدينة "واو" بدولة جنوب السودان، بالإضافة إلى مساهمة وزارة الموارد المائية والري في إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد واو متعدد الأغراض بدولة جنوب السودان.

وأضاف غانم أنه تم الانتهاء من إنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بدولة جنوب السودان ملاحيًّا، وربط بحر الغزال بالنيل الأبيض، ومشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال في المسافة من مدينة "واو" حتى مدينة بنتيو، وصولًا إلى بحيرة "نو"، والتي ستسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وتقليل مساحات المستنقعات؛ الأمر الذي يؤدي إلى تقليل الأوبئة والأمراض، بالإضافة إلى حماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات.