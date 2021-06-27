Masrawy logo white

وزير النقل: بدء التشغيل التجريبي لمحطة عدلي منصور أكتوبر المقبل

11:57 ص الأحد 27 يونيو 2021
وزير النقل: بدء التشغيل التجريبي لمحطة عدلي منصور أكتوبر المقبل

كامل الوزير

كتب - أسامة علي:

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن محطة عدلي منصور بالخط الثالث للمترو تحت التنفيذ.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، خلال جولة تفقدية بمحطة عدلي منصور بالخط الثالث للمترو، إنه سيتم بدء التشغيل التجريبي للمحطة أكتوبر المقبل.

وأوضح الوزير، أنه لأول مرة يتم افتتاح محطة مترو بهذا الحجم، لأنها مرتبطة بـ5 وسائل نقل، كونها مترو، وقطار إل ار تي، وقطار كهربائي، وسوبر جيت، وميكروباصات.

ولفت الوزير إلى أن الشركة الفرنسية تسلمت بشكل رسمي إدارة وتشغيل وصيانة مترو أنفاق الخط الثالث، مؤكداً أن جميع القطارات العاملة بالخط الثالث حديثة ومكيفة.

وقال وزير النقل، إن الوزارة عازمة على تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، في توفير وسائل نقل جماعي آمنه ونظيفة، مؤكداً أن القيادة السياسية حريصة على توفير الراحة لجموع الركاب، مؤكداً أنه سيواصل جولاته التفقدية بمحطات السكة الحديد، لعودة الانضباط، وقيام كل مسؤول بمسؤولياته تجاه المواطنين.​

كامل الوزير وزير النقل محطة عدلي منصور أكتوبر الخط الثالث للمترو

الخبر التالى:

متحدث الرئاسة ينشر 15 صورة من استقبال الرئيس السيسي في بغداد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
423

إصابات اليوم

35

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

279184

إجمالي الإصابات

16002

إجمالي الوفيات

208192

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا