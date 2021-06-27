وزير النقل: بدء التشغيل التجريبي لمحطة عدلي منصور أكتوبر المقبل

كتب - أسامة علي:

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن محطة عدلي منصور بالخط الثالث للمترو تحت التنفيذ.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، خلال جولة تفقدية بمحطة عدلي منصور بالخط الثالث للمترو، إنه سيتم بدء التشغيل التجريبي للمحطة أكتوبر المقبل.

وأوضح الوزير، أنه لأول مرة يتم افتتاح محطة مترو بهذا الحجم، لأنها مرتبطة بـ5 وسائل نقل، كونها مترو، وقطار إل ار تي، وقطار كهربائي، وسوبر جيت، وميكروباصات.

ولفت الوزير إلى أن الشركة الفرنسية تسلمت بشكل رسمي إدارة وتشغيل وصيانة مترو أنفاق الخط الثالث، مؤكداً أن جميع القطارات العاملة بالخط الثالث حديثة ومكيفة.

وقال وزير النقل، إن الوزارة عازمة على تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، في توفير وسائل نقل جماعي آمنه ونظيفة، مؤكداً أن القيادة السياسية حريصة على توفير الراحة لجموع الركاب، مؤكداً أنه سيواصل جولاته التفقدية بمحطات السكة الحديد، لعودة الانضباط، وقيام كل مسؤول بمسؤولياته تجاه المواطنين.​