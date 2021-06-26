خاص| مصدر بأسرة جيهان السادات يكشف آخر تطورات حالتها الصحية

كتب- حاتم أبوالنور:

قال مصدر في أسرة السيدة جيهان السادات إن حالتها الصحية مستقرة حاليًّا، مضيفًا أن الفريق الطبي المصري والأجنبي في تواصل مستمر على مدار الساعة لمتابعة حالتها وعمل اللازم.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن أسرة السيدة جيهان تشعر بالامتنان لما لمسوه من حب الشعب المصري لأم الأبطال وسؤالهم الدائم عن حالتها الصحية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، كما أكدوا أن الدعاء للسيدة جيهان ليس غريبًا على المصريين.

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