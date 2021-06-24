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لقطات جوية مذهلة لقمة الهرم الأكبر للملك خوفو "صور"

08:09 م الخميس 24 يونيو 2021
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(مصراوي):

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لقطات جوية مذهلة لقمة الهرم الأكبر للملك خوفو.

وكتبت الصفحة باللغة الإنجليزية: "Amazing aerial shots of the top of the great pyramid of Khufu".

لقطات جوية مذهلة لقمة الهرم الأكبر للملك خوفو.

لقطات جوية مة الهرم الأكبر لملك خوفو يسبوك

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