لقطات جوية مذهلة لقمة الهرم الأكبر للملك خوفو "صور"
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(مصراوي):
نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لقطات جوية مذهلة لقمة الهرم الأكبر للملك خوفو.
وكتبت الصفحة باللغة الإنجليزية: "Amazing aerial shots of the top of the great pyramid of Khufu".
لقطات جوية مذهلة لقمة الهرم الأكبر للملك خوفو.
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