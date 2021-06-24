بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين.. الأعلى للإعلام يستضيف وزير الزراعة السبت

كتب- مينا غالي:

يستضيف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، السبت 26 يونيو؛ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في جلسة حوارية مفتوحة بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ في ماسبيرو.

ويتحدث الوزير حول استراتيجيات وزارة الزراعة، ويدير حوارًا مفتوحاً يجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.