Masrawy logo white

بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين.. الأعلى للإعلام يستضيف وزير الزراعة السبت

08:36 م الخميس 24 يونيو 2021
بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين.. الأعلى للإعلام يستضيف وزير الزراعة السبت

الكاتب الصحفي كرم جبر

كتب- مينا غالي:

يستضيف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، السبت 26 يونيو؛ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في جلسة حوارية مفتوحة بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ في ماسبيرو.

ويتحدث الوزير حول استراتيجيات وزارة الزراعة، ويدير حوارًا مفتوحاً يجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.

كرم جبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وزير الزراعة السيد القصير

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
466

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

559

متعافون اليوم

278761

إجمالي الإصابات

15967

إجمالي الوفيات

207411

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:قطع مياه الشرب عن 16 منطقة في الجيزة لمدة 10 ساعات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا