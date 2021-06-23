بطريرك الروم الأرثوذكس لرئيس وزراء اليونان: الرئيس السيسي "مستنير" ونتمتع بحقوقنا الدينية والثقافية في عهده



كتب- مينا غالي:



أكد البابا ثيودوروس الثاني، بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، "رئيس مستنير"، معرباً عن ارتياحه لموقف السلطات المصرية من مسائل الحرية الدينية.



وأوضح بطريرك الروم الأرثوذكس، على هامش زيارة رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، لمقر بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية، لأول مرة، أمس، بحضور وفد دبلوماسي يوناني رفيع المستوى، أن هناك تعاونًا جيدًا للغاية مع الرئيس السيسي والسلطات المصرية، مؤكداً أن ذلك انعكس على ما تتمتع به بطريركية الإسكندرية الأرثوذكسية من الحقوق الدينية والثقافية.



وأهدى البابا ثيودروس، رئيس وزراء اليونان، الصليب الأكبر للقديس مرقس الرسول، مؤسس البطريركية وأول أسقف لها، وهو أعلى وسام شرف لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا، وهو يُمنح لرؤساء الدول فقط، كما أهداه صليباً خشبياً يحمل سمات الفن الأفريقي، وذلك خلال اللقاء الرسمي في قاعة العرش بالقصر البطريركي.



وجدد رئيس الوزراء اليوناني تأكيده للبابا ثيودروس الثاني دعم الدولة اليونانية الكامل لرسالة بطريركية الروم الأرثوذكس الإسكندرية، الثانية في الترتيب بين البطريركيات الأرثوذكسية في العالم، وخاصةً أعمالها ذات الطابع الإنساني والثقافي والاجتماعي والتعليمي، واصفاً مجمل هذا الجهد بأنه يستحق التواجد على أرض الواقع في القارة الأفريقية.



كما قدم الشكر على مساهمة البطريركية والبابا في تعزيز الوجود اليوناني في منطقة ضعيفة ومهمة مثل أفريقيا، وفي الوقت نفسه، طلب من البابا ثيؤدوروس تعزيز البرامج التدريبية والتعليمية المتعلقة بنشر اللغة اليونانية والتعليم الأرثوذكسي اليوناني، تحت رعاية الكنيسة، مشيراً بذلك إلى مدرسة القديس أثناسيوس، التي أسسها البابا ثيودروس للأفارقة في الإسكندرية



وحضر اللقاء من جانب بطريركية الإسكندرية المتروبوليت نيقولا مطران إرموبوليس (طنطا)، والمتروبوليت نقوديموس مطران ممفيس (مصر الجديدة)، والأسقف جرمانوس أسقف دمياطا، وسكرتير المجمع المقدس الأرشمندريت الأب نيقوديموس توتكاس، والأرشمندريت الأب إلبيدوفوروس ليمنيوس.