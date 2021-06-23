العناني يشرح ضوابط استئناف السياحة الوافدة إلى مصر

كتب- مصراوي:

استعرض الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ضوابط استئناف السياحة الوافدة إلى مصر منذ أول يوليو 2020 بعد فترة إغلاق دامت حوالي ثلاثة أشهر. بحسب بيان صحفي عن زيارته إلى ألمانيا.

وأوضح العناني، أن الإجراءات الاحترازية المطبقة قبل دخول المسافر إلى مصر من بينها ضرورة حصول القادمين على شهادة اختبار سلبية لتحليل PCR لا تزيد مدتها عن 72 ساعة قبل قدومهم لمصر، مع السماح للركاب القادمين إلى مطارات الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم وطابا والأقصر الدوليين بعمل تحليل الـ PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد فور وصولهم إلى تلك المطارات، وذلك فى حالة عدم تقديمهم شهادة تفيد بإجراء التحليل، مقابل سداد مبلغ 30 دولار أمريكي (أو ما يعادلها).

ولفت إلى إمكانية إجراء تحليل PCR وفحص الأجسام المضادة " Antigen " للسائحين بناء على طلبهم قبل المغادرة إلى بلدانهم.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير السياحة والآثار كمتحدث رئيسي بالمائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة الشرق الأوسط والأدني الألمانية، تحت عنوان "مصر" وذلك بمقر المؤسسة ببرلين، بحضور السفير خالد جلال سفير مصر بألمانيا، ورئيس اتحاد السفر الألماني.