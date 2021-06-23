Masrawy logo white

العناني يشرح ضوابط استئناف السياحة الوافدة إلى مصر

11:55 ص الأربعاء 23 يونيو 2021
العناني يشرح ضوابط استئناف السياحة الوافدة إلى مصر

الدكتور خالد العناني وزير السياحة

كتب- مصراوي:

استعرض الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ضوابط استئناف السياحة الوافدة إلى مصر منذ أول يوليو 2020 بعد فترة إغلاق دامت حوالي ثلاثة أشهر. بحسب بيان صحفي عن زيارته إلى ألمانيا.

وأوضح العناني، أن الإجراءات الاحترازية المطبقة قبل دخول المسافر إلى مصر من بينها ضرورة حصول القادمين على شهادة اختبار سلبية لتحليل PCR لا تزيد مدتها عن 72 ساعة قبل قدومهم لمصر، مع السماح للركاب القادمين إلى مطارات الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم وطابا والأقصر الدوليين بعمل تحليل الـ PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد فور وصولهم إلى تلك المطارات، وذلك فى حالة عدم تقديمهم شهادة تفيد بإجراء التحليل، مقابل سداد مبلغ 30 دولار أمريكي (أو ما يعادلها).

ولفت إلى إمكانية إجراء تحليل PCR وفحص الأجسام المضادة " Antigen " للسائحين بناء على طلبهم قبل المغادرة إلى بلدانهم.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير السياحة والآثار كمتحدث رئيسي بالمائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة الشرق الأوسط والأدني الألمانية، تحت عنوان "مصر" وذلك بمقر المؤسسة ببرلين، بحضور السفير خالد جلال سفير مصر بألمانيا، ورئيس اتحاد السفر الألماني.

خالد العناني وزير السياحة والآثار ألمانيا برلين مؤسسة الشرق الأوسط والأدني الألمانية

الخبر التالى:

الوزير يشهد توقيع عقد "تحديث نظم الإشارات" بـ"نجع حمادي- الأقصر" ويعلق على حادث الإسكندرية

كورونا.. لحظة بلحظة

498

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

799

متعافون اليوم

278295

إجمالي الإصابات

15935

إجمالي الوفيات

206852

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا