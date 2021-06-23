صحف اليوم تستعرض توجيه الرئيس بشأن تمويل التنمية

القاهرة - أ ش أ:

تصدر توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة تعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي الخاصة بدعم قطاعات التنمية المستدامة والتمويل، وتوجيهه بتطوير وميكنة منظومة الصوامع والمخازن الاستراتيجية للمواد التموينية على مستوى الجمهورية اهتمامات وعناوين صحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء، كما تناولت الصحف باهتمام عددًا من أخبار الشأن المحلي.

ففي صفحتها الرئيسية وتحت عنوان "التعاون مع المرسسات الدولية في تمويل التنمية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمواصلة تعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات المجتمع الدولى الخاصة بدعم قطاعات التنمية المستدامة والتمويل، بالتوازى مع الالتزام بضوابط ومعايير الحصول على حزم التمويل التنموية، بشروط تفضيلية منخفضة التكاليف، وذات فترات سماح ميسرة، والاستخدام الأمثل لحزم التمويل وحوكمة إدارتها، لتعظيم الاستفادة منها، مع إيلاء أهمية متزايدة لتوطين الصناعة، والاستثمار فى رأس المال البشري، علاوة على تعزيز التمويل الموجه لمشروعات تغير المناخ والبيئة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

ونقلت "الأهرام" عن المتحدث باسم الرئاسة قوله "إن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة التعاون الدولي في التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات التنموية الدولية، حيث استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز محاور التفاعل مع شركاء التنمية، خاصة ما يتعلق بالقروض وحزم التمويل المتفق عليها والجارى التفاوض عليها، بما فيها موقف التفاوض حول إستراتيجية التعاون الجديدة مع الاتحاد الأوروبي للفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٧، لا سيما قائمة أولويات التعاون مع مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي التي تتوافق مع الأولويات التنموية الوطنية للدولة في إطار رؤية ٢٠٣٠".

وأضافت الصحيفة أن وزيرة التعاون الدولي عرضت جهود الوزارة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، لدعم المشروع القومى لتطوير الريف المصري، فى إطار مبادرة «حياة كريمة» على مستوى شركاء التنمية، والترويج لمستهدفات وبرامج هذا المشروع العملاق، الذي يأتي في إطاره كذلك الاستثمار فى رأس المال البشرى فى المحافظات المستفيدة من المشروع بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة، ودعم المجتمعات والمرأة الريفية، وكذا الاستفادة من الميزة التنافسية والصناعات اليدوية والتكتلات الاقتصادية فى مختلف المحافظات.

كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود توثيق تجربة مصر الرائدة فى التعاون الدولى والتمويل الإنمائي كنموذج لباقي الدول الناشئة والنامية، حيث ستقوم الوزارة يوم ٢٩ يونيو الحالي، بالتعاون مع كلية الاقتصاد اللندنية، بإطلاق كتاب دولى حول أبرز محاور التجربة المصرية.

وفي متابعتها لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، تحت عنوان "السيسى: تطوير وميكنة منظومة المخازن الاستراتيجية للمواد التموينية" أن الرئيس السيسي وجه بتطوير وميكنة منظومة الصوامع والمخازن الاستراتيجية للمواد التموينية على مستوى الجمهورية، وذلك فيا السياق الـعـام للحوكمة والـتـحـول الرقمي الــذي تنتهجه الدولة حاليًا، وبالتكامل مع التطوير الجاري لقرى الريف المصري، بما يسمح بتسهيل تخزين السلع الاستراتيجية، مع انتقاء أفضل المواقع لتلك الصوامع من حيث قربها من الطرق والمحاور ومنافذ التوزيع، وسهولة نفاذها إلى مجموعة الموانئ الجديدة وكافة عناصر ومنشآت البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر فى هذا المجال على امتداد رقعة الجمهورية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية قوله إن الاجتماع تناول متابعة الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجى من السلع التموينية فضلا عن استعراض مخطط إنشاء ورفع كفاءة الصوامع والمخازن الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، وكذلك جهود الدولة لتطوير منظومة المخابز.

وفي حوار مع صحيفة "الأهرام" أكد المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية، أن للمحكمة اختصاصات عدة، حيث تتولى الرقابة القضائية على القوانين واللوائح بإجراءات حددها قانون المحكمة، وأنها حارسة "دستور مصر" والعقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكومين.

وقال المستشار مرعي في حواره لـ"الأهرام" إن اجتماع الرئيس السيسي مع مجلس الهيئات القضائية في الثاني من يونيو الحالي شدد على تفعيل الاستحقاق الدستوري يعمل المرأة في السلك القضائي، وسنجد المرأة في السلك القضائي، وسنجد المرأة وكيلا للنائب العام وعضوا في مجلس الدولة خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن مصر كانت شبه دولة قبل الرئيس السيسي وأصبحت اليوم مؤثرة في محيطها أكثر من الماضي وأصبح لها دور إيجابي.

وتحت عنوان "30 يونيو.. افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب"، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة أعلنت افتتاح الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 30 يونيو الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وسيفتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه للجمهور أول يوليو.

ونقلت الصحيفة عن الوزيرة قولها ـ خلال المؤتمر الصحفي الذى عُقد ـ أمس ـ بمركز المنارة لإطالق المنصة الإلكترونية الخاصة بمعرض الكتاب ـأن المعرض يُعقد فى ظروف استثنائية بسبب انتشار "كورونا"، وذلك فى إطار حرص الدولة على أهمية القراءة والنشر لمواجهة الأفكار المتطرفة وبناء المستقبل.

وتحت عنوان "تصنيع شاسيهات الهامر بالخبرة الأمريكية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المهندس محمد أحمد مرسي وزيــر الدولة لإلنتاج الحربي أكد أهمية عقد شراكات لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة وتعميق التصنيع المحلي مع الشركات العالمية العاملة في مختلف المجالات وكذا تبادل الخبرات والمعلومات الفنية في ضوء العمل المتواصل الذي تبذله الــوزارة تماشيًا مع التوجه العام للدولة لتحقيق سياساتها الرامية إلي تطوير وتطويع القدرات واالمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة لتوفير متطلبات القطاعين العسكري والمدني بالدولة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مصنع إنـتـاج وإصـــلاح المدرعــات "مصنع 200 الحربي" وشركة GENERAL AM الأمريكية وذلك بحضور جوناثان كوهني السفير الأمريكي بمصر والمـهـنـدس محمد محمد صــالح الدين مصطفي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

وأوضـح مرسي أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي بـهـدف الــتــعــاون المـشـتـرك فــي تنفيذ مـشـروع إنـتـاج شاسيهات الـعـربـات العسكرية الهامر HUMVEE ، معربا عن ثقته في تكنولوجيات التصنيع المتقدمة لدى الشركة الأمريكية AM GENERL كما قام علي هامش التوقيع بتوجيه الدعوة للشركة للمشاركة في معرض 2021 EDEX المقرر إقامته في مصر نهاية شهر نوفمبر من العام.

ومـن جانبه، أكــد آنـــدي هــوف رئـيـس شـركـة "إيـه الجاري. إم جنرال" الأمريكية والمدير التنفيذي أن توقيع مـذكـرة التفاهم مـع »الإنــتــاج الـحـربـي" تعزز الـعـلاقـات المـثـمـرة طـويـلـة الأمـــد بـين الشركة والحكومة المصرية مشيدًا بـدور مصر المحوري في المنطقة العربية والشرق الأوسط وجهودها في مكافحة الإرهاب.

وفي تناولها للشأن المحلي، ذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان، "المالية: ٧٥ جنيها الحد الأدنى للعلاوات.. أول يوليو"، أن د. مـحـمـد مـعـيـط وزيــر المالية أصدر قرارا بقواعد صرف العلاوة المالية، للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافى للعاملين بالدولة، والمنحة الخاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأضافت الصحيفة أن الـوزيـر أكد أنـه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو ٢٠٢١ بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريا ودون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة من الأجـر الوظيفي للموظف، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو ٢٠٢١.

وأضـــاف الـــوزيـــر، أنـــه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبار من أول يوليو المقبل، عـلاوة خاصة بنسبة ١٣ ٪ من الأجر الأساسي أو ما يقابله من المكافأة الشاملة لكل منهم فى ٣٠ يونيه ٢٠٢١ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هـذا التاريخ بحد أدنـى ٧٥ جنيها شهريا ودون حد أقصى، وتعد هذهالعلاوة جزءا من الأجـر الأسـاسـي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو ٢٠٢١.

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