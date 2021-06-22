Masrawy logo white

القاهرة 36.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

11:21 م الثلاثاء 22 يونيو 2021
القاهرة 36.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

الأرصاد

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 مترا والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 36 22

الإسكندرية 30 20

وادي النطرون 33 21

طنطا 34 22

شبين الكوم 34 22

دمنهور 33 21

بلطيم 29 20

مطروح 28 21

السلوم 34 20

سيوة 37 21

بورسعيد 31 23

دمياط 30 21

الزقازيق 34 22

المنصورة 34 21

الإسماعيلية 34 20

السويس 33 21

العريش 32 20

رفح 31 20

رأس سدر 34 24

نخل 34 16

نويبع 37 26

طابا 33 20

كاترين 32 17

الطور 34 24

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 27

مرسى علم 37 26

الفيوم 36 22

بني سويف 37 21

المنيا 37 23

أسيوط 39 24

سوهاج 40 24

قنا 40 25

الأقصر 41 25

أسوان 42 26

إدفو 43 26

أبو سمبل 42 25

الوادي الجديد 42 26

شلاتين 35 26

أبو رماد 35 27

حلايب 34 28

رأس حدربة 34 27

هذا المحتوى من

الأرصاد الطقس درجات الحرارة الصيف

الخبر التالى:

هل يعالج الدواء الجديد لضمور العضلات حالة مؤمن زكريا؟.. الشركة المنتجة توضح

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
498

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

799

متعافون اليوم

278295

إجمالي الإصابات

15935

إجمالي الوفيات

206852

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:انخفاص لمستوى جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا