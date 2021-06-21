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اليوم.. الرئيس السيسى يستقبل رئيس وزراء اليونان بقصر الاتحادية

11:30 ص الإثنين 21 يونيو 2021
اليوم.. الرئيس السيسى يستقبل رئيس وزراء اليونان بقصر الاتحادية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، اليوم الاثنين، كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

ومن المقرر أن يعقب المباحثات مؤتمر صحفي.​

الرئيس عبدالفتاح السيسي قصر الاتحادية رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس اليونان

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