اليوم.. الرئيس السيسى يستقبل رئيس وزراء اليونان بقصر الاتحادية

كتب- محمد سامي:

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، اليوم الاثنين، كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

ومن المقرر أن يعقب المباحثات مؤتمر صحفي.​