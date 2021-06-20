حدث في 8 ساعات| بدء تقنين وضع الـ"توك توك" وشرط واحد لتجنب موجة رابعة من كورونا
كتب– أسامة علي:
شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، السيسي يلتقي سلطان البهرة، السيسي يستقبل وزيرة خارجية ليبيا (بيان)، حالة واحدة لتجنب الموجة الرابعة لكورونا في مصر، بيان عاجل من وزير الأوقاف بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك، الصيف يبدأ غدًا، الحكومة تبدأ تقنين أوضاع الـ"توك توك".
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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