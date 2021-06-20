Masrawy logo white

حدث في 8 ساعات| بدء تقنين وضع الـ"توك توك" وشرط واحد لتجنب موجة رابعة من كورونا

08:29 م الأحد 20 يونيو 2021
حدث في 8 ساعات| بدء تقنين وضع الـ"توك توك" وشرط واحد لتجنب موجة رابعة من كورونا

حدث في 8 ساعات

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، السيسي يلتقي سلطان البهرة، السيسي يستقبل وزيرة خارجية ليبيا (بيان)، حالة واحدة لتجنب الموجة الرابعة لكورونا في مصر، بيان عاجل من وزير الأوقاف بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك، الصيف يبدأ غدًا، الحكومة تبدأ تقنين أوضاع الـ"توك توك".

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

فيروس كورونا توك توك السيسي سلطان البهرة ليبيا صلاة عيد الأضحى عيد الأضحى مصطفى مدبولي الحكومة البنك المركزي

الأخبار المتعلقة

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

كورونا.. لحظة بلحظة

589

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

899

متعافون اليوم

276190

إجمالي الإصابات

15791

إجمالي الوفيات

204701

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:إيطاليا على صدارة المجموعة.. وسويسرا تضرب تركيا وتنتظر "الثوالث"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا