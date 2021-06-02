بسبب أزمة عمال المناجم.. "قوى عاملة النواب" تستدعي الحكومة للحضور إلى المجلس

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة عادل عبد الفضيل عياد، استدعاء رئيس صندوق التأمين والمعاشات وممثل عن وزارة التضامن الاجتماعي، وممثل عن وزارة قطاع الأعمال العام، واعتبار طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة علي، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب، مفتوحًا ويُعاد مناقشته مرة أخرى بحضور كل الأجهزة التنفيذية المعنية.

وقال رئيس اللجنة إن مناقشة طلب الإحاطة اليوم أثبتت أنه لا بد من استدعاء بعض ممثلي الحكومة والجهاز التنفيذي؛ حتى يتم حل كل الأمور المتعلقة بطلب الإحاطة.

وجاء طلب الإحاطة بشأن محاولة إجبار وتهديد عمال مناجم الواحات لكتابة طلبات لنقلهم إلى مصنع التبين بالقاهرة.

وكشفت النائبة غادة علي عن قيام أحد أعضاء النقابة، ويُدعى سيد عزام، بعقد اجتماع مع العاملين بالمصنع بمناجم الواحات البحرية، وطلب منهم تقديم طلبات لنقلهم إلى مصنع التبين؛ حتى يتثنى استبدال عمالة بهم من محافظات متفرقة من غير أبناء الوحات؛ وهو الأمر الذي قابله العاملون بالرفض؛ لأنه سيتسبب في ضرر بالغ لهم وأسرهم، وبرفض العاملين انقلب الأمر إلى تهديد من قِبل عضو النقابة.

وأوضحت النائبة أنه هدد بأنه سيعمل على تسريحهم أو نقلهم عنوة إلى مصنع التبين، وذلك في مخالفة صريحة لقانون العمل وللمادة 13 من الدستور، والتي تنص على أن تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر الشروط الخاصة بالأمن والأمان والسلامة والصحة المهنية، وأن يحظر فصلهم تعسفيًّا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

وطالبت علي بضرورة العمل على المحافظة على حقوق العمال، ولكون أهل الواحات أولى بالبقاء في مصنعهم بمناجم الواحات.

وطلبت النائبة غادة علي بأن يكون أحد أبناء الوحات ممثلًا بمجلس إدارة الشركة وأن تخصص نسبة من عوائد الشركة لتنمية الواحات.

وقال رئيس اللجنة إن اللجنة طالبت بإعداد تقرير شامل عن وضع الشركة، ويُعرض التقرير في أقرب اجتماع قادم للجنة؛ خصوصًا أن ممثل الشركة أكد طرحها بالبورصة منذ 5 أيام؛ لذا طلبت اللجنة استدعاء كل الأطراف واعتبار طلب الإحاطة مفتوحًا، ويُعاد مناقشته مرة أخرى، بحضور جميع ممثلي السلطة التنفيذية.