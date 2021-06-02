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هيئة الدواء تنظم ورشة عمل حول تسجيل وتحليل المستحضرات البيطرية

02:47 م الأربعاء 02 يونيو 2021
هيئة الدواء تنظم ورشة عمل حول تسجيل وتحليل المستحضرات البيطرية

هيئة الدواء

كتب - أحمد جمعة:

نظمت الهيئة ورشة عمل خاصة حول تسجيل وتحليل المستحضرات البيطرية، في إطار دورها لتقديم الدعم الفني لشركاء صناعة الدواء.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، إن الهدف من الورشة هو توعية الشركات بكيفية تقديم ملف التسجيل النهائي للمستحضرات البيطرية، وتوضيح المحتوى الجديد لملف التسجيل وكيفية تفادي الأخطاء والمشكلات التي تواجه الشركات في مرحلة تقديم ملف التسجيل النهائي حتى الحصول على إخطار التسجيل بالإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية.

وكذلك عرض اجراءات التسجيل المطبقة على المستحضرات البيطرية المقدمة بدءا من 3 يناير الماضي، وأهم مستجدات قواعد وإجراءات تسجيل المستحضرات البيطرية و توعية الشركات بكيفية تقديم ملف التسجيل النهائي للمستحضرات البيطرية وتوضيح المحتوى الجديد لملف التسجيل وكيفية تفادي الأخطاء والمشكلات التي تواجه الشركات في مرحلة تقديم ملف التسجيل النهائي حتى الحصول على إخطار التسجيل

وتم خلال الورشة، توعية الشركات بكيفية إعداد ملف التحليل الخاص بالمستحضرات البيطرية وفقا لقواعد الفحص و التحليل و الاختبارات الكيميائية و الفيزيائية و الميكروبيولوجية التي يتم إجراؤها على كافة المستحضرات البيطرية بالإدارة المركزية للرقابة الدوائية.

يأتي ذلك في إطار سعى هيئة الدواء إلى مواكبة أحدث النظم العالمية فيما يخص فحص وتحليل المستحضرات البيطرية، وهو ما يساعد على دعم وتشجيع الاستثمار الدوائي في مصر، ويساهم في تقليل الوقت واختصار الإجراءات من ناحية، والحفاظ على جودة ومأمونية وفاعلية الدواء من ناحية أخرى، وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصري.

هيئة الدواء ورشة عمل تحليل المستحضرات البيطرية شركاء صناعة الدواء

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