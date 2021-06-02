وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
كتب- داليا شبل:
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة لعدد من كليات الجامعات الحكومية.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
- الدكتور أحمد سيد أحمد حرباوي نائبًا لرئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب.
- الدكتور خالد علي الدرندلي نائبًا لرئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث.
- الدكتور السيد محمد السيد خاطر عميدًا لكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية جامعة القاهرة
- الدكتور محمد جمال الدين الأشهب عميدًا لكلية الطب جامعة بنها.
- الدكتور أحمد جابر الفيومي عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة المنوفية.
- الدكتور أماني محمد شاعر عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ.
- الدكتور زغلول عباس حسانين عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان.
- الدكتور مها محمد حسني عميدًا لكلية الآداب جامعة حلوان.
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