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وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

11:29 ص الأربعاء 02 يونيو 2021
وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

الدكتور خالد عبدالغفار

كتب- داليا شبل:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة لعدد من كليات الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

- الدكتور أحمد سيد أحمد حرباوي نائبًا لرئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب.

- الدكتور خالد علي الدرندلي نائبًا لرئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث.

- الدكتور السيد محمد السيد خاطر عميدًا لكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية جامعة القاهرة

- الدكتور محمد جمال الدين الأشهب عميدًا لكلية الطب جامعة بنها.

- الدكتور أحمد جابر الفيومي عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة المنوفية.

- الدكتور أماني محمد شاعر عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ.

- الدكتور زغلول عباس حسانين عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان.

- الدكتور مها محمد حسني عميدًا لكلية الآداب جامعة حلوان.

خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي قرارات جمهورية الجامعات الحكومية

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