محاسبة المقصرين.. نقل 3 رؤساء مراكز ومدن لوظائف إدارية بالمحافظات

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قرارا بنقل 3 رؤساء مراكز ومدن إلى وظائف إدارية بالمحافظات.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لأداء قيادات الإدارة المحلية بمختلف المحافظات لضبط منظومة العمل المحلي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تضمن القرار الوزاري نقل كل من رئيس مدينة الخصوص بالقليوبية إلى العمل بديوان عام محافظة القاهرة، ورئيس مركز ومدينة النجيلة بمطروح إلى ديوان عام محافظة القاهرة، ورئيس مركز ومدينة أسيوط إلى ديوان عام محافظة قنا.

وأكد اللواء محمود شعراوي، حرص الوزارة على التقييم المستمر لأداء رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظين والدفع بالقيادات المتميزة للمناصب القيادية ومحاسبة المقصرين لتشجيع باقي القيادات على التفاني في أداء العمل وخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية.

وجدد شعراوي، التأكيد على ضرورة تواجد القيادات المحلية بصورة مستمرة بين المواطنين للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على سرعة حلها وحسن التعامل معهم.

وطالب وزير التنمية المحلية جميع العاملين بالإدارة المحلية ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن للحصول على رضاه عن الخدمات المقدمة إليهم.​