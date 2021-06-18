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​​الحجر الزراعي: منح أصحاب مزارع الرمان مهلة حتى أول يوليو المقبل لإرسال بياناتهم

05:00 ص الجمعة 18 يونيو 2021
​​الحجر الزراعي: منح أصحاب مزارع الرمان مهلة حتى أول يوليو المقبل لإرسال بياناتهم

الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة منح أصحاب مزارع الرومان مهلة، حتى أول يوليو المقبل؛ لإرسال البيانات المتعلقة بكل مزرعة من حيث المساحة والكمية تمهيدًا لتنفيذ منظومة "التكويد" على المحصول بعد تولي الحجر الزراعي عملية التكويد وإصدار الموافقة على التصدير دون المجلس التصديري للحاصلات.

وقال العطار، في تصريحات لـ"مصراوي" إنه يجب على المُصدر التوجّه للإدارة قسم "خدمة المصدرين" لتقديم طلبات اعتماد وتكويد مزارع الرمان للموسم الجديد، مشيرًا إلى أن المنظومة تضمن تصدير منتج مطابق للشروط.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي، أن تكويد المزارع سيكون عبر خلال الأقمار الصناعية يسهم في تلافي عيوب التكويد اليدوي ويكون أكثر دقة في حصر مزارع التصدير ويمنع تكرار تكويدها، لافتًا إلى أن مصر تتميز حاليًا بجودة الصادرات الزراعية بعد دخول التقنيات الحديثة في مجال الزراعة والتصدير، كان آخرها تطبيق منظومة الممارسات الزراعية الجيدة أو الجلوبال جاب وغيرها.

ولفت إلى أن الوزارة نجحت في فتح أسواق جديدة ومضاعفة الكميات والمساحات المنزرعة، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على هذه السمعة.

أصحاب مزارع الرمان الحجر الزراعي منظومة التكويد التصدير

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