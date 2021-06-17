وزيرة الصحة تبحث سبل التعاون لدعم المشروع القومي للبلازما وتصنيع لقاحات كورونا

كتب- أحمد جمعة:

بحثت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مع اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، سبل التعاون لدعم المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما وفقا للمعايير العالمية وتصنيع لقاحات فيروس كورونا بمصر، في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطن المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.

ووجهت زايد، خلال اللقاء الذي عُقد اليوم الخميس، شكرها لرئيس هيئة الشراء الموحد لمجهودات الهيئة التاريخية التي ساعدت الدولة في اجتياز الأزمات وتحقيق النجاحات والتي بدأت بقضاء مصر على فيروس "سي" والذي أصبح نجاحًا عالميًا تشهد به المحافل الدولية.

وقالت إن إدارة جائحة فيروس كورونا عززت التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والذي كان له أثر كبير لصالح المواطن المصري في الحصول على أفضل خدمة طبية.

من جهته.. قال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزيرة استعرضت خطة التعاون مع الهيئة الفرنسية لخدمات نقل الدم؛ لاستقدام الخبراء للتدريب على معايير الجودة والأمان في مراكز تجميع البلازما بمصر في خطوة للإسراع من حصولها على الاعتماد الدولي ومواكبة دول العالم في هذا المجال.

وأضاف أن اللقاء تناول أيضًا خطة إنتاج لقاحات فيروس كورونا بمصر وتصديرها للدول بالقارة الأفريقية بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد، وذلك بعد تحقيق الاكتفاء المحلي، مشيرًا إلى أن الوزيرة استعرضت جاهزية مصنع شركة (فاكسيرا) بمدينة 6 أكتوبر لتصنيع لقاحات كورونا، بالإضافة إلى مصنع الشركة بمنطقة العجوزة.

وأشار إلى أنه تم تناول نتائج زيارة وزيرة الصحة لجنيف بسويسرا؛ بهدف حصول اللقاح الجاري تصنيعه بمصر على الاعتماد الدولي من منظمة الصحة العالمية، وأشارت زايد إلى إرسال منظمة الصحة العالمية خبراء في سبتمبر الماضي لتقييم خطوط الإنتاج بمصانع شركة (فاكسيرا).

وأوضح أنه تم - خلال اللقاء - بحث أوجه التعاون بين مصر والصين الذي ساهم في أن تصبح مصر من أوائل الدول في القارة الأفريقية التي تحصل على كميات كبيرة من لقاحات فيروس كورونا منذ بداية الجائحة، بالإضافة إلى التوصل لأسعار مناسبة لتصنيع اللقاح بمصر ضمن الاتفاقية الموقعة بين شركة (سينوفاك) و(فاكسيرا) بالتعاون بين الحكومتين المصرية والصينية.

من جهته.. وجه رئيس هيئة الشراء الموحد الشكر لوزيرة الصحة لجهودها في الارتقاء بالمنظومة الصحية لصالح المواطن، مثمنًا التعاون المستمر بين الهيئة والوزارة، مؤكدًا تقديمه كافة سبل الدعم لوزارة الصحة لتوفير وتصنيع لقاحات فيروس كورونا للتصدي للفيروس.

كما أكد دعمه مشروع مصر القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما لتقديم أفضل خدمة وفقًا للمعايير العالمية.​