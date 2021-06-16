حدث في 8 ساعات| قبول دفعة جديدة من المجندين.. وطرق الحصول على نتيجة الإعدادية بالجيزة

كتب - أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تخصيص السيسي لقطع أراض لأغراض مختلفة، وإعلان القوات المسلحة قبول دفعات جديدة من المجندين، واعتماد محافظ الجيزة نتيجة الصف الثالث الاعدادي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: