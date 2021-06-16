Masrawy logo white

حدث في 8 ساعات| قبول دفعة جديدة من المجندين.. وطرق الحصول على نتيجة الإعدادية بالجيزة

08:04 م الأربعاء 16 يونيو 2021
حدث في 8 ساعات| قبول دفعة جديدة من المجندين.. وطرق الحصول على نتيجة الإعدادية بالجيزة

حدث في 8 ساعات

كتب - أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تخصيص السيسي لقطع أراض لأغراض مختلفة، وإعلان القوات المسلحة قبول دفعات جديدة من المجندين، واعتماد محافظ الجيزة نتيجة الصف الثالث الاعدادي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي مصطفى مدبولي الطقس كامل الوزير وزارة النقل القوات المسلحة دفعة التجنيد

الأخبار المتعلقة

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
609

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

911

متعافون اليوم

274404

إجمالي الإصابات

15691

إجمالي الوفيات

202650

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:التعليم تعلن إتاحة أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة إلكترونيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا