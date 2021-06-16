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السكة الحديد تواصل تعقيم المحطات والقطارات لمنع انتشار كورونا - صور

07:57 م الأربعاء 16 يونيو 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

واصلت هيئة السكك الحديدية، اليوم الأربعاء، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك من خلال عمليات تطهير وتعقيم القطارات والمحطات بشكل دوري ومستمر.

وتعمل هيئة السكك الحديدية، منذ ظهور فيروس كورونا على الحد من انتشار العدوى بين مستخدمي القطارات في القاهرة وباقي المحافظات، حيث تجري الهيئة بشكل يومي إجراءات تعقيم وتطهير المحطات والقطارات بمختلف درجاتها كإجراء احترازي، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير.

كما تستمر الهيئة في عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره، وكيفية مقاومته، واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات، وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس.

هيئة السكك الحديدية الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا عمليات تطهير وتعقيم القطارات

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