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الحكومة توافق على 59 ملحق بسوق العبور

01:20 م الأربعاء 16 يونيو 2021
الحكومة توافق على 59 ملحق بسوق العبور

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي"

اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية الخاصة بطلب محافظة القاهرة والجهاز التنفيذي لسوق العبور التصرف بالبيع في عدد 59 ملحقا من الملاحق الملحقة بعنابر الخضار والموز والفاكهة بسوق العبور لواضعي اليد عليها "ملاك المحلات المجاورة لها"، وذلك وفق تقرير فنى استشاري بنتيجة تحقق اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من قيم البيع ومقابل حق الانتفاع الشهري للفترات السابقة على تاريخ البيع، المقدرين بمعرفة اللجنة المشكلة بالمحافظة.​

مصطفي مدبولي مجلس الوزراء سوق العبور وزارة المالية

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