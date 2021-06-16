الحكومة توافق على بيع 6 قطع أراضي بالأسكندرية

كتب- محمد سامي:

اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية الخاصة بطلب محافظة الاسكندرية التصرف بالبيع في عدد 6 قطع أراض بمنطقة أم زغيو لصالح شركة الشمعدان الصناعية الغذائية "حاليا"، شركة النهضة الصناعية طاهر القويري "سابقا"، والمقام عليها مبان خاصة بالشركة، وذلك وفق تقرير فنى استشاري بنتيجة تحقق اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية من القيمة المقدرة للتصرف بمعرفة اللجنة المشكلة بالمحافظة.​