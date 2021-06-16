مطار القاهرة: خضوع الركاب القادمين من فيتنام لاختبار "كورونا" السريع

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، إن المطار وضع الركاب القادمين من دولة فيتنام، على قائمة الدول التي يتم اتخاذ إجراءات وقائية مشددة حيالها، من قِبل سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة والمطارات المصرية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت المصادر أنه اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، 18 يونيو، سيتم تطبيق قرار السلطات المصرية بإخضاع جميع القادمين على الرحلات الجوية من دولة فيتنام إلى إجراء فحص إضافي فور وصولهم المطار باختبار ID NOW COVID-19 Test، وهو اختبار سريع تظهر نتيجته في 13 دقيقة؛ للكشف عن فيروس كورونا.

وأضافت المصادر أنه على الركاب القادمين من دولة فيتنام، معرفة أنه لن يقبل الاختبار السريع الخاص بفيروس كورونا، ولكن سيتم اعتماد QR CODE بالنسبة لتحليل PCR بدلًا من ختم المعمل؛ لذا وجب التنويه على جميع القادمين بأنه سوف يبدأ تطبيق القرار بعد غدٍ الجمعة الموافق 18 يونيو.

وتشدد سلطات مطار القاهرة الدولي، وسلطات الطيران المدني المصري، من إجراءاتها الاحترازية داخل مطارات الجمهورية، لمواجهة فيروس كورونا، خصوصًا على الركاب القادمين من الدول التي ظهرت بها السلاسة الجديدة المتحورة من الفيروس المستجد؛ مثل الهند وأمريكا اللاتينية والبرازيل، حيث يخضع جميع القادمين على هذه الرحلات إلى اختبار ID NOW COVID-19 Test التحليلي، فور وصولهم المطار، لتضاف إلى قائمة هذه الدول فيتنام أيضًا.