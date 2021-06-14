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سد النهضة| كيف تأثرت السدود السودانية من الملء الثاني وهل يمكن أن تنهار؟ "فيديو"

07:46 م الإثنين 14 يونيو 2021
سد النهضة| كيف تأثرت السدود السودانية من الملء الثاني وهل يمكن أن تنهار؟ "فيديو"

سد النهضة

(مصراوي):

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن السودان في حالة تخبط شديدة الآن، لأن أحد سدودها يقع بعد حوالي 15 كيلومتر فقط من سد النهضة، ما أدى إلى انخفاض منسوبه بشكل كبير.

وقال شراقي في بث مباشر لصفحة "مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حاولت السودان تلافي التأثير السلبي جراء تخزين المياه خلف سد النهضة، عبر ملء البحيرات خلف سدودها إلا أن ذلك أيضًا لم يمنع جفاف مجرى النيل الأزرق وخروج عدد من محطات المياه السودانية من الخدمة".

وأكمل شراقي: "أصبح السودان في حيرة كبيرة هذا العام بعد أن ملء كافة سدوده فإذا لم تخزن إثيوبيا مقدار 13 ونصف مليار متر مكعب كما هو مستهدف، وجاء الفيضان شديدًا يمكن للسدود السودانية أن تتأثر وتنهار، وعندما علموا أن إثيوبيا لن تخزن المستهدف بدأوا في تفريغ جزء من المخزون، لكن الوقت ضيق، حيث يتبقى أسبوعين فقط على موسم التخزين".

سد النهضة السدود السودانية عباس شراقي النيل الأزرق محطات المياه السودانية

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