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انخفاض حرارة ورياح مثيرة للأتربة في هذه المنطقة.. الأرصاد تكشف طقس الاثنين

09:43 م الأحد 13 يونيو 2021
انخفاض حرارة ورياح مثيرة للأتربة في هذه المنطقة.. الأرصاد تكشف طقس الاثنين

رياح مثيرة للأتربة - أرشيفية

كتب– أسامة علي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الاثنين، يشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة.

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المنتظر أن تنخفض درجات الحرارة، الاثنين، على القاهرة بمعدل درجتين مئويتين، لتسجل القاهرة نحو 33 درجة مئوية في الدرجة العظمى، بينما تنخفض درجات الحرارة بالوجه القبلي وجنوب البلاد بمعدل 4 – 6 درجات مئوية، وتسجل الدرجة العظمى 42 درجة.

وأضاف الخبراء أن طقس الاثنين حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد، خلال ساعات النهار، لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

ويتوقع الخبراء أن تنشط الرياح المثيرة للأتربة والرمال على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

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