أمين حماة الوطن بالجيزة: تنسيقية شباب الأحزاب تجربة ناجحة أثرت المشهد السياسي

(مصراوي):

قال الدكتو نافع عبدالهادي عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بالجيزة، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعد تجربة ناجحة بكل المقاييس، نجحت في إثراء الحياة السياسية المصرية، وأكدت أن مصر ولادة ولا ينضب معينها أبدًا، وأنها قادرة على تقديم كل ما هو جديد ومؤثر كنموذج يحتذى في كافة المجالات.

ووصف النائب في بيان له بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيس تنسيقية شباب الأحزاب التنسيقية، بأنها نموذج سياسي يكرس لمبدأ التعددية واحترام الرأي الأخر، باعتبار الحوار البنّاء، هو الطريق الصحيح لبناء نظام ديمقراطي حقيقي، خاصة في ظل قيادة الرئيس السيسي الذي يؤسس للدولة الوطنية الحديثة. ​